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Хенри Патън и Хари Хелиовара станаха за втори път шампиони при мъжките двойки на "Уимбълдън"

  • 11 юли 2026 | 17:21
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Хенри Патън и Хари Хелиовара станаха за втори път шампиони при мъжките двойки на "Уимбълдън"

Британецът Хенри Патън и финландецът Хари Хелиовара спечелиха за втори път титлата при мъжките двойки на "Уимбълдън". Във финала на най-големия тенис турнир на трева в света те победиха Марсело Аревало от Ел Салвадор и Мате Павич от Хърватия със 7:6(4), 7:6(3) и повториха успеха си от 2024 година, когато се наложиха над австралийците Макс Пърсел и Джордан Томпсън.

И поставените под номер 1 в схемата Патън и Хелиовара, и поставените под номер 6 Аревало и Павич показаха много добра игра на сервис. За целия мач нито една от двете двойки не успя да стигне дори до една точка за пробив, което доведе и двата сета до тайбрек. И в двата предимството бе за британеца и финландеца, които успяха да ги спечелят сравнително лесно, съответно със 7:4 и 7:3 точки.

Аревало пък пропусна шанса да си тръгне с две титли от Лондон, след като в четвъртък триумфира в турнира на смесени двойки заедно с Елена Остапенко от Латвия.

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Снимки: Gettyimages

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