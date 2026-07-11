Лия Каратанчева допусна поражение на полуфиналите на сингъл в Хага

Лия Каратанчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Хага (Нидерландия) с награден фонд 60 хиляди долара. 22-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, отстъпи пред хърватката Леа Бошкович с 2:6, 6:4, 4:6 за два часа и 20 минути игра.

Каратанчева допусна два пробива и загуби първия сет. Във втората част българката поведе с 2:0, допусна обрат до 2:3, но след 3:4 спечели три поредни гейма, за да изравни резултата в сетовете. Третият, решителен сет също беше много драматичен. Българката изостана с 0:2, успя да направи обрат до 3:2, но загуби следващите два гейма и изостана с 3:4. При 4:5 тя имаше четири възможности да върне пробива, но не успя да ги реализира, а Бошкович затвори мача в своя полза от втория си мачбол.

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