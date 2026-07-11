Виктор Марков загуби финала на двойки в Монастир

Виктор Марков стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Роан Джоунс (Великобритания) отстъпиха в изключително оспорван финал пред Никита Янин (Русия) и Карим Мабрук (Египет) със 7:5, 2:6, 8:10 за 90 минути игра.

21-годишният Марков и Джоунс наваксаха изоставане от 0:2 в началото на мача, а след 5:5 спечелиха два поредни гейма, за да вземат първия сет. Българинът и британецът обаче допуснаха два пробива във втората част, която загубиха с 2:6, и така се стигна до шампионски тайбрек. В него Марков и Джоунс изостанаха с 6:9 точки, успяха да намалят пасива си на 8:9, но в крайна сметка отстъпиха с 8:10.

До момента Виктор Марков няма спечелена титла на двойки при мъжете от турнирите на World Tennis Tour.

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