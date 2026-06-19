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  3. Шок! Новият клуб на Цветан Соколов все още без лиценз за WINBET Супер Волей

Шок! Новият клуб на Цветан Соколов все още без лиценз за WINBET Супер Волей

  • 19 юни 2026 | 12:31
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Отборът на Дея спорт (Бургас) направи страхотен трансфер преди началото на навия сезон и привлече бившия капитан на националния отбор на България Цветан Соколов.

Бургаският клуб обаче е единственият, който все още не е получил лиценз от Националната волейболна лига за участие в предстоящия сезон на WINBET Супер Волей.

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На свое заседание днес Лицензионната комисия към НВЛ-мъже разгледа подадените документи за участие в предстоящия сезон.

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Право на участие получиха:

Волейболен клуб Левски София

ВК Нефтохимик 2010 (Бургас)

Локомотив Авиа (Пловдив)

Волейболен клуб ЦСКА

Волейболен Клуб Берое 2016 (Стара Загора)

ВК Пирин (Разлог)

ВК Монтана Волей

ВК Черно Море (Варна)

Волейболен Клуб Славия (София)

ВК Дунав (Русе)

Волейболен Клуб Металург (Перник)

Дея спорт (Бургас) не се допуска до участие в WINBET Супер Волей за сезон 2026/27 поради неизпълнение на част от лицензионните изисквания, посочени в чл. 19 от Правилника.

Клубът има срок до 12:00 ч. на 20 юли да представи в НВЛ-мъже необходимите документи.

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