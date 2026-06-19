Флойд Мейуедър е изправен пред съд заради неспазени уговорки с Майк Тайсън и Мани Пакиао

Срещу Флойд Мейуедър-младши са повдигнати обвинения в сериозни финансови машинации.

Според информация на TMZ Sports, компанията "CSI Entertainment" е завела дело срещу Флойд Мейуедър-младши. Ищците търсят обезщетение за провалените демонстративни мачове на „Парите“ срещу Майк Тайсън и Мани Пакиао, както и да предотвратят двубоя му с Майк Замбидис следващата седмица.

Новината идва само дни след като ESPN разкри, че срещу Мейуедър (50-0, 27 KO) са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с необезпечен чек.

През септември миналата година Мейуедър обяви демонстративен мач срещу Тайсън през май, а през февруари тази година разкри, че предстои реванш с „Пак-Ман“ през септември. По-малко от две седмици по-късно той добави към програмата си и среща през юни с ветерана от кикбокса K-1 Замбидис.

Плановете обаче бързо се провалиха. Пакиао и Мейуедър дадоха противоречива информация дали срещата им ще бъде демонстративна, или професионална. Междувременно се появиха малко подробности за двубоя с Тайсън, преди „Железния“ да счупи ръката си 10 дни преди датата на мача.

От CSI твърдят, че са платили 4,5 милиона долара за правата върху мачовете с Тайсън и Пакиао. Впоследствие обаче Мейуедър е действал зад гърба им, организирайки двубоя със Замбидис с друг промоутър и „тайно е подписал отделна сделка с друга компания за излъчване на битката с Пакиао в Netflix от залата "Sphere" в Лас Вегас“.

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