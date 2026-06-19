Жак Риков и Али Юзеир се качват на ринга на SENSHI 32

Двама от най-добрите български кикбоксьори – настоящият SENSHI Grand Prix шампион до 75 кг Жулиен Риков и Али Юзеир, ще излязат на плажната арена на SENSHI 32 Grand Prix на 11 юли. Те ще защитават честта на България в оспорвани двубои по правилата на KWU Full Contact срещу опасни опоненти от цял свят.

В основната схема на Grand Prix турнира феновете ще видят Али Юзеир, който ще има възможност да спечели голямата титла до 85 кг. пред родна публика. Варненският боец вече е доказал, че умее да впечатлява със зрелищни изпълнения, като записа две категорични победи с нокаут в SENSHI – срещу Карим Мабрук на SENSHI 29 през декември 2025 г. и срещу Серали Абилкасим на SENSHI 4 през 2019 г. През годините Юзеир се е доказал като корав боец на различни големи международни платформи в цял свят. Той е световен шампион по муай тай за 2018 година, европейски вицешампион от 2015 година и шампион на Balkan Best Fighters K-1 за 2017 година.

Сред големите акценти за вечерта на SENSHI 32 ще бъде и появата на кикбокс сензацията Жулиен Риков. След като през февруари "The Babyface Кiller" премина през трима опоненти за една вечер и спечели голямата Grand Prix титла до 75 кг, сега на 11 юли публиката ще го види отново на ринга. Той ще се бие в една от супер битките за вечерта.

Освен шампионската титла на SENSHI, Риков е двукратен носител на световна купа, двукратен шампион от европейска купа и осемкратен шампион на България. Със своя агресивен стил и отлична техника той се утвърди като едно от най-перспективните имена в българските бойни спортове, a след грандиозната си победа на SENSHI 30 Grand Prix публиката му даде нов прякор – Жулиен Лъвското сърце Риков. Неговият потенциал беше забелязан и от нидерландската бойна легенда Алберт Краус, който отново ще пристигне в страната като част от реферския и съдийски състав на веригата.

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