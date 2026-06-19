Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радослав Росенов и Рами Киуан си гарантираха медали от Световната купа в Китай

Радослав Росенов и Рами Киуан си гарантираха медали от Световната купа в Китай

  • 19 юни 2026 | 11:43
  • 174
  • 0
Радослав Росенов и Рами Киуан си гарантираха медали от Световната купа в Китай

Радослав Росенов и Рами Киуан си гарантираха минимум бронзови медали от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай.

Рано тази сутрин Росенов бе изключително убедителен на четвъртфиналите в категория до 60 килограма и победи с пълно съдийско единодушие японеца Шинсуке Китамото.

Росенов и Китамото са бронзови медалисти от световното първенство в Ливърпул през 2025 г.

В битка за място на финала Радослав Росенов ще се изправи срещу олимпийския и световен шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан на 20 юни.

Час след двубоя на Росенов на ринга в Гуейян се качи и световният вицешампион в категория до 75 килограма Рами Киуан. Той също нямаше затруднения срещу съперника си - узбека Тимур Нурсеитов и го победи с 5:0 съдийски гласа.

На полуфиналите утре Киуан ще премери сили с поляка Матеуш Урбан. Двамата се срещнаха на полуфиналите на Световната купа във Варшава (Полша) през май 2025 година, като българинът спечели с с 5:0.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Тайрън Удли се изправя срещу Хоакин Бъкли в дебюта си за RAF

Тайрън Удли се изправя срещу Хоакин Бъкли в дебюта си за RAF

  • 19 юни 2026 | 11:08
  • 265
  • 0
Дълги принудителни почивки за Топурия и Перейра

Дълги принудителни почивки за Топурия и Перейра

  • 19 юни 2026 | 10:51
  • 367
  • 0
Официално: Моузес Итаума срещу Филип Хъргович в Лондон

Официално: Моузес Итаума срещу Филип Хъргович в Лондон

  • 18 юни 2026 | 20:57
  • 2443
  • 0
Билетите за SENSHI 32 Grand Prix са в продажба

Билетите за SENSHI 32 Grand Prix са в продажба

  • 18 юни 2026 | 17:07
  • 771
  • 0
Плевен ще бъде домакин на първа гала вечер по борба в България

Плевен ще бъде домакин на първа гала вечер по борба в България

  • 18 юни 2026 | 16:37
  • 746
  • 0
Сами Халил се класира за полуфиналите на "Усти над Лабем"

Сами Халил се класира за полуфиналите на "Усти над Лабем"

  • 18 юни 2026 | 15:37
  • 447
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 10261
  • 10
Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

Емблемата на ЦСКА грейна на "Армията"

  • 19 юни 2026 | 10:54
  • 6185
  • 34
Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

  • 19 юни 2026 | 11:24
  • 3317
  • 4
Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

  • 19 юни 2026 | 06:00
  • 43417
  • 29
Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

  • 19 юни 2026 | 10:10
  • 7505
  • 3
Новото попълнение на Ливърпул се контузи часове след представянето си

Новото попълнение на Ливърпул се контузи часове след представянето си

  • 19 юни 2026 | 09:33
  • 6510
  • 4