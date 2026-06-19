Радослав Росенов и Рами Киуан си гарантираха медали от Световната купа в Китай

Радослав Росенов и Рами Киуан си гарантираха минимум бронзови медали от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай.

Рано тази сутрин Росенов бе изключително убедителен на четвъртфиналите в категория до 60 килограма и победи с пълно съдийско единодушие японеца Шинсуке Китамото.

Росенов и Китамото са бронзови медалисти от световното първенство в Ливърпул през 2025 г.

В битка за място на финала Радослав Росенов ще се изправи срещу олимпийския и световен шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан на 20 юни.

Час след двубоя на Росенов на ринга в Гуейян се качи и световният вицешампион в категория до 75 килограма Рами Киуан. Той също нямаше затруднения срещу съперника си - узбека Тимур Нурсеитов и го победи с 5:0 съдийски гласа.

На полуфиналите утре Киуан ще премери сили с поляка Матеуш Урбан. Двамата се срещнаха на полуфиналите на Световната купа във Варшава (Полша) през май 2025 година, като българинът спечели с с 5:0.

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