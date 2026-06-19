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Тайрън Удли се изправя срещу Хоакин Бъкли в дебюта си за RAF

  • 19 юни 2026 | 11:08
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Тайрън Удли се изправя срещу Хоакин Бъкли в дебюта си за RAF

Бившият шампион на UFC в полусредна категория Тайрън Удли се завръща към борбата. В сряда от организацията Real American Freestyle (RAF) обявиха, че Удли ще направи своя дебют на събитието RAF 12, където ще се изправи срещу настоящия боец на UFC Хоакин Бъкли.

Удли, който е двукратен All-American от Дивизия 1 с отбора на Мисури, имаше успешна кариера в аматьорската борба, преди да премине към смесените бойни изкуства. Там той спечели титлата на UFC в полусредна категория и я защити четири пъти. След като загуби пояса си от Камару Усман през 2019 г., Удли навлезе в серия от загуби, губейки следващите си три битки, преди да напусне UFC и да се насочи към бокса, където записа три поражения от три мача. Сега той се завръща на арената, откъдето започна всичко за него.

Хоакин Бъкли, също родом от Мисури, се е занимавал с борба в гимназията, но никога не се е състезавал на колежанско ниво. Въпреки това, той разви отлични умения в борбата за ММА и вече има един мач за RAF, в който загуби с технически туш от бившия борец Пат Дауни на RAF 3.

Събитието RAF 12 ще се проведе на 22 август в "Rocket Arena" в Кливланд. В него ще се състои и дебютът за организацията на легендарния американски борец Джордан Бъроуз.

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