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Дълги принудителни почивки за Топурия и Перейра

  • 19 юни 2026 | 10:51
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Наситената с екшън галавечер UFC Белия дом доведе до сериозни медицински наказания за редица от участниците, като някои от тях ще отсъстват от октагона за дълъг период от време.

Събитието предложи седем нокаута в седем мача, което означава, че много от атлетите, които се биха в неделя вечер, са изправени пред потенциално продължителни принудителни почивки.

В четвъртък изпълнителният директор на Атлетическата комисия на щата Калифорния, Анди Фостър, предостави на www.mmafighting.com списъка с медицинските наказания от UFC Белия дом. Той беше един от регулаторите от името на Асоциацията на боксовите комисии и бойните спортове.

Участниците в главния двубой, Джъстин Гейджи и Илия Топурия, получиха шестмесечни наказания след епичната битка помежду им, която мнозина определиха като една от най-великите в последно време. Гейджи излезе победител, след като нанесе тежки удари на Топурия, затваряйки и двете му очи, и го довърши с коляно в тялото, което принуди ъгъла на испанеца да прекрати мача между четвъртия и петия рунд.

В резултат на това грузинцът има медицинска забрана за състезаване за 180 дни, освен ако не получи разрешение за по-ранно завръщане от орален и лицево-челюстен хирург. Той също така получи и задължителна 60-дневна забрана.

Въпреки победата, Гейджи също не може да се състезава за 180 дни. За да се завърне по-рано, той трябва да получи медицинско разрешение за потенциална травма на дясната китка, както и да премине ядрено-магнитен резонанс на лявото коляно заради понесените щети.

В подглавната среща Алекс Перейра претърпя загуба с нокаут във втория рунд от Сирил Ган при дебюта си в тежка категория. Бразилецът също е изправен пред 180-дневно наказание. За да се състезава по-рано, Перейра трябва да получи разрешение от лекар след преминаване на лицево-челюстна компютърна томография. Заради нокаута той получи и задължителна 45-дневна почивка.

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