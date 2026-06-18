Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

Помощник-треньорът на женския национален отбор на България Даниеле Турино меко казано втрещи с изказването си след тежката загуба от Тайланд във Волейболната Лига на нациите при жените.

"Тайланд игра много по-добре от нас. Не изиграхме хубав мач, но утре имаме друг. И все пак, мачът срещу Украйна е по-важен за нас. Трябва да променим най-вече настроението и подхода, да бъдем по-смели и по-агресивни. Моментът е труден, но поведението ни днес наистина не беше добро и се надявам да покажем далеч по-позитивни игри", заяви Турино пред камерата на VBTV.