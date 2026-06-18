Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - ЮЖНА АФРИКА
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

  • 18 юни 2026 | 18:51
  • 252
  • 0

Помощник-треньорът на женския национален отбор на България Даниеле Турино меко казано втрещи с изказването си след тежката загуба от Тайланд във Волейболната Лига на нациите при жените.

България с тежка загуба от Тайланд във VNL
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

"Тайланд игра много по-добре от нас. Не изиграхме хубав мач, но утре имаме друг. И все пак, мачът срещу Украйна е по-важен за нас. Трябва да променим най-вече настроението и подхода, да бъдем по-смели и по-агресивни. Моментът е труден, но поведението ни днес наистина не беше добро и се надявам да покажем далеч по-позитивни игри", заяви Турино пред камерата на VBTV.

Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин
Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

  • 18 юни 2026 | 17:59
  • 11304
  • 47
Полша даде гейм, но се справи с Украйна

Полша даде гейм, но се справи с Украйна

  • 18 юни 2026 | 17:23
  • 692
  • 0
Фойникас (Сирос) привлече италианската звезда Габриеле Нели

Фойникас (Сирос) привлече италианската звезда Габриеле Нели

  • 18 юни 2026 | 16:08
  • 455
  • 1
България започва срещу Сърбия на Балканиадата за жени под 18 години

България започва срещу Сърбия на Балканиадата за жени под 18 години

  • 18 юни 2026 | 16:05
  • 385
  • 0
САЩ разгроми Чехия в Лигата на нациите

САЩ разгроми Чехия в Лигата на нациите

  • 18 юни 2026 | 16:00
  • 377
  • 0
България търси втора победа в Лигата на нациите

България търси втора победа в Лигата на нациите

  • 18 юни 2026 | 13:58
  • 973
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Чехия 1:0 Южна Африка, ранен гол на Садилек

Чехия 1:0 Южна Африка, ранен гол на Садилек

  • 18 юни 2026 | 19:03
  • 1521
  • 1
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

  • 18 юни 2026 | 17:59
  • 11304
  • 47
Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 26541
  • 62
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 36829
  • 25
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 20492
  • 25
"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

  • 18 юни 2026 | 16:58
  • 2776
  • 1