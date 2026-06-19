"Мондо" Дуплантис вдигна пищна сватба на Френската ривиера

Иконата в овчарския скок Арманд "Мондо" Дуплантис и дългогодишната му партньорка Дезире Ингландер официално отпразнуваха своя брак.

През последните няколко години Арманд Дуплантис се извисява по-високо от всеки друг в историята на овчарския скок. Този месец обаче шведската суперзвезда достигна до друг важен етап в живота си.

Двукратният олимпийски златен медалист се ожени за модела и инфлуенсър Дезире Ингландер на елегантна церемония в "Шато дьо Кастеларас" – живописно имение, разположено на хълмовете над Кан на прочутия френски Лазурен бряг.

Тържеството бе кулминацията на дългогодишната връзка на двойката, която се сгоди през 2024 г. – лято, в което Дуплантис продължи да доминира на световната сцена.

Сватбата беше централното събитие в няколкодневно празненство, което включваше парти за добре дошли във "Вила Ейленрок" в Антиб и прием край басейна във "Вила Кастел". Според списание "Вог" двойката е планирала тържествата в продължение на около година.

"Вече знаехме, че искаме сватба в Южна Франция, тъй като сме прекарвали много време там в къщата на майка ми и съпруга ѝ, обясни Ингландер. - Освен това беше близо до новия ни дом в Монако.“

За двойка, свикнала с пътувания по цял свят и събития от висок ранг, Френската ривиера предлага както позната обстановка, така и елегантност.

Въпреки че сватбата предизвика голям интерес сред феновете, тя се превърна и в неочаквано главоболие за Дуплантис, след като наяве излязоха подробности за церемонията, които той не планираше да обяви. Организаторът на турнира Bislett Games, който също е бил поканен на сватбата, ракри, че Дуплантис ще пропусне състезанието през юни заради предстоящия си брак. Новината бързо се разпространи в света на леката атлетика.

„Все още не нося пръстена, а истинската церемония и сватбата ще бъдат през лятото“, каза Дуплантис по-рано тази година.

Размишлявайки върху изтичането на информация, световният рекордьор призна, че е бил изненадан от начина, по който новината е станала публична. „Може би щях да предпочета той да не казва нищо. Бях малко шокиран, че го каза, но така стоят нещата. Каквото, такова“, заяви Дуплантис пред Sport Bladet. „Това е сватба и се случва веднъж в живота. Ако пропуснеш едно или две състезания, на кого му пука?“

И добави: „През последните пет години съм се състезавал толкова пъти, колкото съм искал. Ако трябва да пропусна състезание заради сватбата и да се оженя за любовта на живота си, това няма значение.“

Малко спортисти влизат в сватбената си година с толкова впечатляваща биография като тази на Дуплантис. 26-годишният атлет превърна овчарския скок в една от най-големите атракции в леката атлетика. Откакто се утвърди като световен феномен, той е подобрявал световния рекорд цели 15 пъти, като последното му постижение е от по-рано тази година.

Комбинацията от постоянство, атрактивност и състезателен дух го превърна в едно от най-разпознаваемите лица в международния спорт. Този успех често не му е оставял много време за личен живот, което превърна сватбеното тържество във възможност да се откъсне от състезанията и да се съсредоточи върху семейството.

Ингландер също използва повода, за да почете шведските си корени чрез избора си на облекло. Тя работи с шведската дизайнерка Иса Ланто по булчинската си рокля.

По-късно през вечерта тя сменя няколко тоалета, включително дантелена рокля с голи рамене за вечерята и изработен по поръчка корсет за приема, дело на френския дизайнер Антоан Герен.

Дезире сподели, че по време на церемонията е усетила спокойствие. „Да стоя до човека, когото обичам повече от всичко, пред хората, които обичам най-много, ме накара да се чувствам толкова стабилна и щастлива“, каза тя пред "Вог".

Дуплантис отговори на изисканата атмосфера с класически официален ансамбъл, вдъхновен както от Джеймс Бонд, така и от баща си, избирайки бяло сако за вечеря, съчетано с черна папийонка.

Двойката вече беше сключила законен брак в Стокхолм месеци по-рано – изискване за шведски граждани, които се женят в чужбина. Въпреки това френската церемония послужи като емоционален център на тяхното сватбено пътешествие.

Сега, след като празненствата приключиха, Дуплантис ще се завърне на пистата като безспорен крал в своята дисциплина. Но поне за една седмица на Ривиерата фокусът се измести от световните рекорди и олимпийските медали към нещо много по-лично: празнуването на следващата глава с жената, която той нарича любовта на живота си.

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