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Новите звездни попълнения на Металург с послания към феновете

  • 18 юни 2026 | 21:40
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Новите звездни попълнения на Металург с послания към феновете

Новите звездни попълнения на новака в WINBET Супер Волей Металург (Перник) Хамза Хфайед и Кристоф Тот отправиха своите послания към феновете.

Металург (Перник) представи звездното си попълнение
Металург (Перник) представи звездното си попълнение

"Здравейте хора. Аз съм Хамза Хфайед, тунизийски волейболист. Много се радвам, че се присъединявам към този клуб. Надявам се да имаме фантастичен сезон. До скоро", каза тунизийският посрещач, който за последно бе част от италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова).

Унгарски разпределител е третото ново попълнение на Металург
Унгарски разпределител е третото ново попълнение на Металург

"Здравейте хора, Кристоф е тук. В момента съм с националния си отбор и играем в Европейската лига. Но нямам търпение да се присъединя към отбора и да ви донеса радостни моменти на игрището. Само Металург!", заяви пък новият унгарски разпределител на тима.

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