Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Министърът на спорта Енчо Керязов е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Унгарски разпределител е третото ново попълнение на Металург

Унгарски разпределител е третото ново попълнение на Металург

  • 17 юни 2026 | 15:33
  • 408
  • 0

Кристоф Тот е третото ново попълнение на Металург за сезон 2026/2027.

21-годишният разпределител пристига в Перник от унгарския Пензюдьор и е част от националния отбор на Унгария, който в момента участва в Европейската лига.

Металург (Перник) прави страхотна селекция! Привлече играч на Лубе
Металург (Перник) прави страхотна селекция! Привлече играч на Лубе

Високият 198 сантиметра състезател е защитавал още цветовете на Дунайварош и Шюмег в унгарското първенство, като въпреки младата си възраст вече има натрупан сериозен опит на клубно и национално ниво.

“Напред, Металурзи!”, написаха от ВК Металург (Перник).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Микаела Стоянова: Трябва да се научим да бъдем агресивни в края на геймовете

Микаела Стоянова: Трябва да се научим да бъдем агресивни в края на геймовете

  • 17 юни 2026 | 15:02
  • 347
  • 2
Марчело Абонданца: Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този

Марчело Абонданца: Мисля, че ще научим достатъчно от мач като този

  • 17 юни 2026 | 14:59
  • 685
  • 0
България бе равностойна на Полша в два гейма

България бе равностойна на Полша в два гейма

  • 17 юни 2026 | 13:53
  • 11370
  • 17
Марко Подрасчанин е новият спортен директор на Лубе

Марко Подрасчанин е новият спортен директор на Лубе

  • 17 юни 2026 | 13:24
  • 703
  • 1
Силвано Пранди не спира: на почти 79 години поема Пари Волей

Силвано Пранди не спира: на почти 79 години поема Пари Волей

  • 17 юни 2026 | 12:24
  • 740
  • 1
FIVB наказа трима треньори след първата седмица на Лигата на нациите

FIVB наказа трима треньори след първата седмица на Лигата на нациите

  • 17 юни 2026 | 12:17
  • 789
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 23144
  • 80
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 24087
  • 67
Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

  • 17 юни 2026 | 14:52
  • 11608
  • 5
Министърът на спорта Енчо Керязов е “Гостът на Sportal.bg”

Министърът на спорта Енчо Керязов е “Гостът на Sportal.bg”

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 2352
  • 4
ЦСКА 1948 срещу палач на Левски в ЛК

ЦСКА 1948 срещу палач на Левски в ЛК

  • 17 юни 2026 | 15:34
  • 5767
  • 5
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 5954
  • 2