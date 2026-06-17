Унгарски разпределител е третото ново попълнение на Металург

Кристоф Тот е третото ново попълнение на Металург за сезон 2026/2027.

21-годишният разпределител пристига в Перник от унгарския Пензюдьор и е част от националния отбор на Унгария, който в момента участва в Европейската лига.

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Високият 198 сантиметра състезател е защитавал още цветовете на Дунайварош и Шюмег в унгарското първенство, като въпреки младата си възраст вече има натрупан сериозен опит на клубно и национално ниво.

“Напред, Металурзи!”, написаха от ВК Металург (Перник).

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