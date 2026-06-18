Официално: Моузес Итаума срещу Филип Хъргович в Лондон

Предстои най-сериозното изпитание в кариерата на Моузес Итаума до момента.

21-годишният боксьор в тежка категория изглежда почти неудържим в своите 14 професионални мача, като е спрял 12 от опонентите си преди финалния гонг и все още не е играл повече от шест рунда. Британецът постигна най-впечатляващата си победа в последния си двубой през март, когато брутално нокаутира Джърмейн Франклин в петия рунд.

Този успех доведе до призиви за по-сериозен съперник за младия Итаума. Неговият промоутър Франк Уорън обяви, че следващият му опонент ще бъде от топ 10 в ранглистата. Избраният от Уорън боец е коравият хърватин Филип Хъргович, който има актив от 20 победи и 1 загуба (15 с нокаут).

Хъргович се би за последно през май, когато се справи безпроблемно с Дейв Алън в рамките на три рунда. Хърватинът е смятан за боксьора, който най-накрая ще отведе Итаума в по-късните рундове, за да се отговори на въпросите относно неговата издръжливост и физическа подготовка. Хъргович е свалян в нокдаун само веднъж – в първия рунд при победата си над Жилей Жан през 2022 г., и е спиран веднъж поради аркада срещу Даниел Дюбоа през 2024 г.

Очаква се официална пресконференция за обявяване на мача да се състои следващата седмица. Този двубой ще бъде първият, в който Итаума е главно действащо лице в O2 Арена – зала, където боксьори в тежка категория като Антъни Джошуа, Дилиън Уайт и Джо Джойс са имали успешни вечери.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google