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  3. Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин

Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин

  • 18 юни 2026 | 18:47
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Опитната националка Мирослава Паскова сподели след поражението на България от Тайланд с 0:3 гейма във Волейболната Лига на нациите при жените, че е тежко да загубиш по този начин.

България с тежка загуба от Тайланд във VNL
България с тежка загуба от Тайланд във VNL

"Тежко е да загубиш по този начин. Не успяхме да сервираме добре и съответно да разколебаем тяхното посрещане. И наистина беше трудно. Трябва да посрещаме по-добре утре срещу Канада, да сервираме по-добре и да вземаме правилните решения в точните моменти", каза Паскова пред камерата на VBTV.

Снимки: volleyballworld.com

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