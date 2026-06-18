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Билетите за SENSHI 32 Grand Prix са в продажба

  • 18 юни 2026 | 17:07
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Билетите за SENSHI 32 Grand Prix са в продажба

Световен кикбокс по стандартите на SENSHI и брутално предизвикателство с Grand Prix турнир до 85 кг предстоят на 11 юли на SENSHI 32 във Варна. Билетите за плажното издание на международна бойна галавечер са официално в продажба в мрежата на Eventim.bg и стартират с цени от 20 евро.

SENSHI вдига летвата още по-високо - публиката ще види в действие 16 бойци от 12 държави, сред които доказани и известни имена от кикбокс средите в Италия, Бразилия, Португалия, Ирландия, Унгария, Швейцария и др. В бойната карта България ще бъде представена от двама бойци. Българската публика на място ще има възможност да види и подкрепи и двама от най- атрактивните родни кикбоксьори, които SENSHI скоро ще обяви и официално. Акцентът на вечерта ще бъде третият за годината елиминационен SENSHI Grand Prix турнир – този път в средна категория (до 85 кг). На 11 юли 8 елитни бойци от цял свят ще влязат в директни елиминации за шампионската титла. Правилата са безмилостни – за да грабне златния Grand Prix трофей, бъдещият шампион ще трябва да постигне три поредни победи в рамките на бойната галавечер.

Файт картата на SENSHI 32 се допълва и от две супер битки, които гарантират емоции за публиката с оспорван двубой между шампиони до 75 кг и тежка артилерия в категория над 95 кг. Летните плажни издания на веригата традиционно предизвикват огромен интерес, а местата около ринга са ограничени, затова побързайте да запазите своите места чрез Eventim.bg.

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