Адриатическата лига отново се разширява, става с 20 отбора през новия сезон

През сезон 2026/27 Адриатическата лига ще се разшири до 20 отбора, като ще върне в редиците си Цибона и ще добави Слован Братислава. Предстои да бъде обявен и нов формат на състезанието, обявиха официално от АБА лигата. Той ще бъде разработен поради увеличаването на броя на отборите.

През изминалия сезон в надпреварата участваха 18 отбора. Дубай спечели първата си титла, побеждавайки Партизан с 3-1 във финалната серия.

Това е четвъртият пореден сезон на разширяване за АБА лигата, която нарасна от 14 отбора през 2023/24, на 16 през 2024/25, 18 през 2025/26 и сега до 20 през 2026/27.

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