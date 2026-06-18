Плевен ще бъде домакин на първа гала вечер по борба в България

Плевен ще бъде домакин на първа интернационална гала вечер по борба в България. Събитието ще се състои на 20 юни (събота) от 19:00 часа в спортна зала "Балканстрой", съобщи за БТА организаторът Йоана Горанова от Спортен клуб по борба "Камен Лозанов".

Тя добави, че специално за надпреварат, която се прави в името на плевенския борец Камен Лозанов, са поканени състезатели от Франция, Румъния, Молдова, Казахстан, Унгария и България. Идеята на Горанова е галата да стане ежегодна, да става все по-мащабна, да канят европейски и азиатски шампиони.

Реферите ще бъдат от Република Северна Македония, Румъния, Молдова и двама от България.

Победителката в "Гласът на България" Петя Панева ще открие вечерта със свое изпълнение. Водещ на шоуто ще бъде носителят на интерконтиненталната титла по бокс на UBO Йосиф Панов-Пепелянката. Преди началото на двубоите ще пее и плевенчанката Марина Бадева.

Горанова уточни, че срещите ще бъдат в класически и в свободен стил, по утвърдените правила. Мачовете ще бъдат демонстративни. Целта на организаторите е да покажат, че могат да се организират не само бойни вечери в бокса и ММА, но и в спорт като борбата. Тя иска да популяризират този вид спорт. Надява се плевенчани да доведат със себе си и своите деца и те да научат повече за борбата и да се запалят да спортуват.

Очакванията на организаторите са публиката да оцени труда на спортистите и уважението към тях да се повиши.

Всички състезатели ще получат хонорар и награди от спонсори. За победителите са предвидени и шампионски пояси, а за победените ще има възпоменателна награда. Всички приходи от билети ще отидат за наградния фонд.

За настроението на зрителите ще се погрижат и танцьорите от танцова формация „Веселяци“. Светлинно шоу ще съпътства състезателната вечер.

Преди гала вечерта, в 16:00 ч., в хотел "Балкан" ще бъде организиран шоу кантар, на който ще участват състезателите и техните треньори.

България ще бъде представена от силни борци като Биляна Дудова, Стоян Кубатов, Сали Салиев и Радомир Стоянов.

В отделните срещи: при най-леките 55 кг. един срещу друг ще застанат Патрик Александру Чекате, Румъния и Владислав Марков;

Владислав Иванов излиза в категория

60 кг. срещу Патрин Мокан-Кройтору Румъния;

63 кг.

- Ивайло Иванов ще се бори с Едуард Александру Гецау от Румъния;

67 кг. – срещата е между румънеца Едуард Александру Георге и Рахимбек Йелзат от Казахстан.

Европейският шампион Ибрахим Джанем от Франция ще се бори срещу състезателя от СКБ "Камен Лозанов" Азис Атанасов. Категорията е 72 кг.

В Категория 77 кг. Стоян Кубатов излиза срещу световния и европейски шампион Александрин Гуцу от Молдова. В същата категория на тепиха един срещу друг ще излязат Сергей Стоев и казахстанеца Елнур Тилегенов; Христо Валентинов и Марсел Габриел (Румъния).

Мартин Шишеков ще срещне румънеца Серджо-Константин Стан при 82-килограмовите. Искрен Христов, при 92-килограмовите, ще се бори с румънеца Ерик Йонуц Пътру.

Радомир Стоянов ще премери сили иумения с 86-килограмовия Лоринц Магор от Унгария.

В свободната борба двубоят ще бъде между Сали Салиев и Лоринц Балаш, Унгария.

При жените Яна Димитрова ще се изправи срещу Симона Николета Пушкашу от Румъния. Унгарката Жанет Немет ще се бори срещу Емилия Кречун от Молдова, а Биляна Дудова излиза на тепиха срещу Нина Бодистеану.

Припомняме, че сребърният медалист от Европейското първенство по класическа борба U15 в категория до 52 кг Камен Горанов – младши бе посрещнат в началото на редовното заседание на Общинския съвет в Плевен в края на май. Той е състезател на Спортен клуб по борба „Камен Лозанов“ и бе придружен от своя треньор Момчил Сирашки.

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