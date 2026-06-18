Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Плевен ще бъде домакин на първа гала вечер по борба в България

Плевен ще бъде домакин на първа гала вечер по борба в България

  • 18 юни 2026 | 16:37
  • 315
  • 0
Плевен ще бъде домакин на първа гала вечер по борба в България

Плевен ще бъде домакин на първа интернационална гала вечер по борба в България. Събитието ще се състои на 20 юни (събота) от 19:00 часа в спортна зала "Балканстрой", съобщи за БТА организаторът Йоана Горанова от Спортен клуб по борба "Камен Лозанов".

Тя добави, че специално за надпреварат, която се прави в името на плевенския борец Камен Лозанов, са поканени състезатели от Франция, Румъния, Молдова, Казахстан, Унгария и България. Идеята на Горанова е галата да стане ежегодна, да става все по-мащабна, да канят европейски и азиатски шампиони.

Реферите ще бъдат от Република Северна Македония, Румъния, Молдова и двама от България.

Победителката в "Гласът на България" Петя Панева ще открие вечерта със свое изпълнение. Водещ на шоуто ще бъде носителят на интерконтиненталната титла по бокс на UBO Йосиф Панов-Пепелянката. Преди началото на двубоите ще пее и плевенчанката Марина Бадева.

Горанова уточни, че срещите ще бъдат в класически и в свободен стил, по утвърдените правила. Мачовете ще бъдат демонстративни. Целта на организаторите е да покажат, че могат да се организират не само бойни вечери в бокса и ММА, но и в спорт като борбата. Тя иска да популяризират този вид спорт. Надява се плевенчани да доведат със себе си и своите деца и те да  научат повече за борбата и да се запалят да спортуват.

Очакванията на организаторите са публиката да оцени труда на спортистите и уважението към тях да се повиши.

Всички състезатели ще получат хонорар и награди от спонсори. За победителите са предвидени и шампионски пояси, а за победените ще има възпоменателна награда. Всички приходи от билети ще отидат за наградния фонд.

За настроението на зрителите ще се погрижат и танцьорите от танцова формация „Веселяци“. Светлинно шоу ще съпътства състезателната вечер.

Преди гала вечерта, в 16:00 ч., в хотел "Балкан" ще бъде организиран шоу кантар, на който ще участват състезателите и техните треньори.

България ще бъде представена от силни борци като Биляна Дудова, Стоян Кубатов, Сали Салиев и Радомир Стоянов.

В отделните срещи: при най-леките 55 кг. един срещу друг ще застанат Патрик Александру Чекате, Румъния и Владислав Марков;
Владислав Иванов излиза в категория  
60 кг. срещу Патрин Мокан-Кройтору Румъния;
63 кг.
- Ивайло Иванов ще се бори с Едуард Александру Гецау от Румъния;
67 кг.  – срещата е между румънеца Едуард Александру Георге  и Рахимбек Йелзат от Казахстан.

Европейският шампион Ибрахим Джанем от Франция ще се бори срещу състезателя от СКБ "Камен Лозанов" Азис Атанасов. Категорията е 72 кг.

В Категория 77 кг. Стоян Кубатов излиза срещу световния и европейски шампион Александрин Гуцу от Молдова. В същата категория на тепиха един срещу друг ще излязат Сергей Стоев и казахстанеца Елнур Тилегенов; Христо Валентинов и Марсел Габриел (Румъния).

Мартин Шишеков ще срещне румънеца Серджо-Константин Стан при 82-килограмовите. Искрен Христов, при 92-килограмовите, ще се бори с румънеца Ерик Йонуц Пътру.

Радомир Стоянов ще премери сили иумения с 86-килограмовия Лоринц Магор от Унгария.

В свободната борба двубоят ще бъде между Сали Салиев и Лоринц Балаш, Унгария.

При жените Яна Димитрова ще се изправи срещу Симона Николета Пушкашу от Румъния. Унгарката Жанет Немет ще се бори срещу Емилия Кречун от Молдова, а Биляна Дудова излиза на тепиха срещу Нина Бодистеану.

Припомняме, че сребърният медалист от Европейското първенство по класическа борба U15 в категория до 52 кг Камен Горанов – младши бе посрещнат в началото на редовното заседание на Общинския съвет в Плевен в края на май. Той е състезател на Спортен клуб по борба „Камен Лозанов“ и бе придружен от своя треньор Момчил Сирашки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

  • 18 юни 2026 | 08:53
  • 412
  • 0
България с петима участници на “Усти над Лабем“

България с петима участници на “Усти над Лабем“

  • 17 юни 2026 | 15:22
  • 1074
  • 0
Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

  • 17 юни 2026 | 09:02
  • 1429
  • 0
ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

  • 16 юни 2026 | 17:33
  • 2010
  • 1
MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас

MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас

  • 16 юни 2026 | 13:38
  • 2281
  • 0
Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

  • 16 юни 2026 | 13:20
  • 3026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

VNL: България 0:2 Тайланд! Следете мача ТУК!

VNL: България 0:2 Тайланд! Следете мача ТУК!

  • 18 юни 2026 | 17:30
  • 4823
  • 11
Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 21847
  • 60
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 14762
  • 49
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 31313
  • 20
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 17273
  • 10
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 17769
  • 24