Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Сами Халил се класира за полуфиналите на "Усти над Лабем"

Сами Халил се класира за полуфиналите на "Усти над Лабем"

  • 18 юни 2026 | 15:37
  • 123
  • 0
Сами Халил се класира за полуфиналите на "Усти над Лабем"

Сами Халил осигури отличен старт за България на международния турнир "Усти над Лабем" в Чехи. Българският национал се класира за полуфиналитне в категория до 75 килограма след атегорлична победа с 5:0 съдийска гласа над германеца Тимон Вундерлих. Така в спора за място на финала той ще се изправи срещу Филип Акилов (Унгария).

Още двама българи ще излазят на ринга във вечерната серия от надпреварата днес. Около 19:30 часа Роселин Бачевски ще се бокриса срещу Левенте Киш (Унгария) при 90-килограмовите. Малко след него Йордан Морехон при най-тежките над 90 килогама ще срещне Ахмед Хагаг (Австрия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

България с осем джудоки на турнир от Големия шлем по джудо в Монголия

  • 18 юни 2026 | 08:53
  • 399
  • 0
България с петима участници на “Усти над Лабем“

България с петима участници на “Усти над Лабем“

  • 17 юни 2026 | 15:22
  • 1065
  • 0
Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

  • 17 юни 2026 | 09:02
  • 1427
  • 0
ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

ФБР са осуетили терористична атака преди UFC Белия дом

  • 16 юни 2026 | 17:33
  • 2005
  • 1
MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас

MAX FIGHT обявиха част от бойците за галата в Бургас

  • 16 юни 2026 | 13:38
  • 2279
  • 0
Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

Теодор Христов и Чико Кваси получиха дата за трета битка помежду им

  • 16 юни 2026 | 13:20
  • 3016
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 16352
  • 47
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 11724
  • 45
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 24765
  • 15
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 13720
  • 4
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 13766
  • 13
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 3023
  • 2