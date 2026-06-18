Сами Халил се класира за полуфиналите на "Усти над Лабем"

Сами Халил осигури отличен старт за България на международния турнир "Усти над Лабем" в Чехи. Българският национал се класира за полуфиналитне в категория до 75 килограма след атегорлична победа с 5:0 съдийска гласа над германеца Тимон Вундерлих. Така в спора за място на финала той ще се изправи срещу Филип Акилов (Унгария).

Още двама българи ще излазят на ринга във вечерната серия от надпреварата днес. Около 19:30 часа Роселин Бачевски ще се бокриса срещу Левенте Киш (Унгария) при 90-килограмовите. Малко след него Йордан Морехон при най-тежките над 90 килогама ще срещне Ахмед Хагаг (Австрия).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google