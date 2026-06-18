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Денвър иска да събере Йокич с Богдан Богданович

  • 18 юни 2026 | 14:32
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Денвър иска да събере Йокич с Богдан Богданович

Денвър Нъгетс е набелязал сръбския гард Богдан Богданович в подготовката си за началото на периода за преговори със свободни агенти в НБА, който стартира на 30 юни.

Според Meridian Sport, Денвър с нетърпение очаква тази дата, за да започне официално преговори с Богданович. Отборите ще получат право да контактуват със свободните агенти от 18:00 ч. източноамериканско време.

Очаква се Лос Анджелис Клипърс да не активира опцията в договора на играча, което ще го превърне в неограничен свободен агент. Именно това развитие на събитията го е поставило твърдо в полезрението на Денвър.

Ръководството на "Златните буци" отдавна оценява високо отличното разбирателство на паркета между Богданович и трикратния носител на наградата за MVP на редовния сезон на НБА Никола Йокич.

Двамата имат паметни моменти с националния отбор на Сърбия, включително спечелването на сребърни медали на Олимпийските игри в Рио през 2016 г., съвместното им участие на Световното първенство на ФИБА през 2019 г. и най-скорошното им постижение – бронзов медал за Сърбия на Олимпиадата в Париж 2024.

Богданович, който през авугст навършва 34 години, имаше ограничена роля през изминалия сезон с екипа на ЛА Клипърс, като взе участие в 23 мача (три като титуляр). Той записа най-ниските показатели в кариерата си със средно 7.4 точки, 2.6 борби и 2.2 асистенции, при стрелба от игра 38.8% и 34.7% от зоната за три точки.

В кариерата си в НБА той е изиграл 561 мача в рамките на девет сезона за Сакраменто Кингс, Атланта Хоукс и Клипърс, като средните му показатели са 14.0 точки, 3.3 борби и 3.2 асистенции на мач.

Въпреки че се появиха спекулации за евентуално завръщане в Европа след трудния сезон в НБА, тези слухове засега не се потвърждават.

За последно Богданович игра в Европа през сезон 2016/17, когато беше ключова фигура за Фенербахче при спечелването на титлата в Евролигата.

Очаква се Нъгетс да предприемат сериозни промени в състава си през това лято, като единственият недосегаем играч остава Никола Йокич.

Ветерани като Джамал Мъри, Аарън Гордън и Камерън Джонсън може да бъдат включени в подходяща сделка, а според журналиста Марк Стайн най-силен външен интерес има към Гордън.

Крисчън Браун и Пейтън Уотсън също биха могли да бъдат част от дискусии за размяна, докато Денвър се стреми да преобрази своя състав.

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Снимки: Gettyimages

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