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Дипчиков и Шлеменко минаха кантара в Омск

  • 18 юни 2026 | 14:23
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Дипчиков и Шлеменко минаха кантара в Омск

Всичко е готово за сблъсъка между Александър Шлеменко и българина Никола Дипчиков!

И двамата ММА бойци успешно преминаха официалното претегляне преди галавечерта ACA 204 в Омск. Руският ветеран закова кантара на 84,5 килограма, докато Дипчиков се оказа малко по-тежък - 84,75 килограма.

Така и двамата без проблем покриха лимита за средната категория и ще могат да се изправят един срещу друг в главния двубой на вечерта. Сблъсъкът между двамата опитни бойци ще бъде основното събитие на ACA 204, което ще се проведе на 19 юни в G-Drive Arena в Омск.

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