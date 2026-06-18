Конър Макгрегър потвърди: Остават ми два мача в UFC

Конър Макгрегър не просто се завръща в октагона през юли, но вече знае и кога ще бъде следващият му двубой.

Следващия месец, след петгодишно отсъствие, Макгрегър ще се изправи срещу Макс Холоуей в главния двубой на UFC 329 в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас. Завръщането на ирландеца обаче няма да е еднократно. Във вторник пред "Yahoo! Sports" той разкри, че след UFC 329 му остава още един мач по настоящия му договор с UFC, като вече има и дата за него.

„В момента имам договор и датите и за двата ми мача са ясни“, заяви Макгрегър. „Имам 11 юли – кога мислите, че ще ме върнат отново? Април 2027 г.! Това е почти година по-късно! За мен е нелепо!“

На въпроса защо се планира толкова дълга пауза, Макгрегър отговори, че „така е сключен договорът“. Очевидно е, че ако зависеше от него, той би се бил два пъти през 2026 г.

„Не ме интересува кой е опонентът. Дайте ми го в края на годината“, каза Макгрегър. „Юли, после края на годината. Бум. И сключваме нова сделка. А не чак през април. Колко седмици има в годината? Петдесет и две. Значи 52 битки, по една на седмица. Искам да се задействам и се надявам това да стане. Моля се на Бог, харесва ми. Вярвам в способността си да го направя.“

Въпреки че Макгрегър иска да се „задейства“, това може и да не се случи в UFC. Бившият шампион в две дивизии заяви, че възнамерява да проучи възможностите си като свободен агент след изтичането на договора си, освен ако организацията не му предложи „невероятна сделка“. Все пак той подчерта, че би искал да остане в UFC, ако е възможно.

„Щастлив съм, до известна степен“, каза Макгрегър. „Има още много какво да се желае. Надявам се да е с UFC. Надявам се да постигнем споразумение. Надявам се да бъда почетен още повече. Ще докажа още по-категорично на какво съм способен. Не беше толкова трудно да постигнем тези условия. Срещнахме се по средата. Дали това отговаря на моята стойност? Вероятно не. Дали беше това, което те искаха да предложат, или това, което предложиха? Определено не. Срещнахме се по средата. Аз съм справедлив партньор. Така работя. Обичам "Ultimate Fighting Championship" и бих се радвал да продължа. Да видим как ще се развият нещата.“

Засега обаче Макгрегър има достатъчно други грижи. Бившият шампион в две категории се бие за първи път от пет години и възнамерява да направи шоу следващия месец, а след това да мисли за останалото.

„Имам 11 юли“, каза Макгрегър. „Това е съвсем скоро. Това е позитивизъм, щастие. Не искам да навлизам твърде много в подробности. Имам мач, имам дата, чувствам се страхотно. Давай, бейби! „Мак“ се завърна! И ще направя шоу в този двубой! Тази битка е наслада за бойните изкуства. Това е емблематичен мач, любим на феновете.“

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