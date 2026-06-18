България търси втора победа в Лигата на нациите

Волейболистките от женския национален отбор на България излизат срещу домакина Тайланд във втория двубой от втората седмица на Лигата на нациите.
Воденият от Марчело Абонданца тим се изправят срещу азиатките в 16:30 часа в Банкок.
Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.
Българските волейболистки ще гонят втори успех във VNL, след този над Доминиканската република с 3:0 в първия уикенд.
В първия сблъсък от втората седмица "лъвиците" отстъпиха на бронзовия медалист от последните три издания Полша с 0:3 гейма.
България бе равностойна на Полша в два гейма
От своя страна тайландските националки загубиха драматично от дебютанта Украйна с 2:3.
Двата отбора заемат съответно 16-а и 17-а позиция във временното класиране - с по 3 точки. Момичетата на Марчело Абонданца имат 1 победа и 4 загуби, азиатските волейболистки са без успех до момента.
В миналогодишното издание нашите България надделя над Тайланд с 3:2. Година по-рано, през 2024 г., резултатът бе същият, но в полза на съперника.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google