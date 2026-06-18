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България търси втора победа в Лигата на нациите

  • 18 юни 2026 | 13:58
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Волейболистките от женския национален отбор на България излизат срещу домакина Тайланд във втория двубой от втората седмица на Лигата на нациите.

Воденият от Марчело Абонданца тим се изправят срещу азиатките в 16:30 часа в Банкок.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Българските волейболистки ще гонят втори успех във VNL, след този над Доминиканската република с 3:0 в първия уикенд.

В първия сблъсък от втората седмица "лъвиците" отстъпиха на бронзовия медалист от последните три издания Полша с 0:3 гейма.

България бе равностойна на Полша в два гейма
България бе равностойна на Полша в два гейма

От своя страна тайландските националки загубиха драматично от дебютанта Украйна с 2:3.

Двата отбора заемат съответно 16-а и 17-а позиция във временното класиране - с по 3 точки. Момичетата на Марчело Абонданца имат 1 победа и 4 загуби, азиатските волейболистки са без успех до момента.

В миналогодишното издание нашите България надделя над Тайланд с 3:2. Година по-рано, през 2024 г., резултатът бе същият, но в полза на съперника.

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