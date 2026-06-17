Марко Подрасчанин е новият спортен директор на Лубе

Волейболният клуб Волей Лубе официално обяви, че Марко Подрасчанин поема поста спортен директор на Кучине Лубе (Чивитанова).

За бившия сръбски централен блокировач, роден през 1987 г., това е началото на нова престижна професионална глава. След изключителна кариера на игрището, Подраiчанин започва своя първи управленски опит, като ще допринесе с компетентност, харизма и визия за развитието на клуба.

Този избор има силна символична и спортна стойност. Марко Подрасчанин е фигура от най-висока международна класа, ценена от феновете, уважавана от специалистите и призната в целия волейболен свят като пример за професионализъм, лидерство и работна етика. Той е човек, който познава в дълбочина средата в Лубе и през годините си като играч на отбора е изградил специална връзка с клуба, региона и червено-бялата публика.

Именно Лубе го привлече в италианското първенство през далечната 2007 г., когато той беше едва 20-годишен, прозирайки в младия централен блокировач талант, характер и голям потенциал. Сега съвместният им път продължава в нова роля, но със същото чувство за принадлежност.

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