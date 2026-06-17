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Марко Подрасчанин е новият спортен директор на Лубе

  • 17 юни 2026 | 13:24
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Волейболният клуб Волей Лубе официално обяви, че Марко Подрасчанин поема поста спортен директор на Кучине Лубе (Чивитанова).

За бившия сръбски централен блокировач, роден през 1987 г., това е началото на нова престижна професионална глава. След изключителна кариера на игрището, Подраiчанин започва своя първи управленски опит, като ще допринесе с компетентност, харизма и визия за развитието на клуба.

Този избор има силна символична и спортна стойност. Марко Подрасчанин е фигура от най-висока международна класа, ценена от феновете, уважавана от специалистите и призната в целия волейболен свят като пример за професионализъм, лидерство и работна етика. Той е човек, който познава в дълбочина средата в Лубе и през годините си като играч на отбора е изградил специална връзка с клуба, региона и червено-бялата публика.

Именно Лубе го привлече в италианското първенство през далечната 2007 г., когато той беше едва 20-годишен, прозирайки в младия централен блокировач талант, характер и голям потенциал. Сега съвместният им път продължава в нова роля, но със същото чувство за принадлежност.

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