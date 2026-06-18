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  3. Трей Йънг планира да откаже опцията за следващия сезон в договора си, става свободен агент

Трей Йънг планира да откаже опцията за следващия сезон в договора си, става свободен агент

  • 18 юни 2026 | 11:37
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Трей Йънг планира да откаже опцията за следващия сезон в договора си, става свободен агент

Гардът на Вашингтон Уизардс Трей Йънг възнамерява да се откаже от поцията в договора си за предстоящия сезон 2026/27 и да стане свободен агент.

Плеймейкърът изигра пет мача за "Вълшебниците" след трансфера си от Атланта Хоукс по време на сезон 2025/26. Съгласно настоящия му договор, Йънг има още един сезон с опция на играча на стойност 49 милиона долара, но според информация на репортера Марк Спиърс, гардът планира да я отхвърли.

Въпреки това, Уизардс са смятани за фаворити за привличането му с нов договор.

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Снимки: Gettyimages

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