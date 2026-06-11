Кюстендилеца със силни думи за Любо Пенев

Лидерът на сектор "Г" Иван Велчев сподели част от думите на Любослав Пенев от днешната пресконференция при представянето му като нов старши треньор на Локомотив (София). Ел Голеадор се завърна в българския футбол за първи път, след като беше диагностициран с онкологично заболяване.

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

"Думите на Любо Пенев са учебник за това как човек трябва да се отнася към проблемите, които животът му поднася всеки ден. Успех във войната, която водиш, Ел Голеадор! Ти знаеш как се печелят войни!", написа Кюстендилеца.

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