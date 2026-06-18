Алекс Мумбру поема Виртус Болоня

Испанският специалист Алекс Мумбру поема треньорския пост във Виртус Болоня. Според журналиста Алесандро Луиджи Маджи, той е подписал двугодишен договор с италианския гранд, като заплатата му ще бъде 850 000 евро на сезон.
За последно Мумбру беше начело на Валенсия в периода 2022-2024 г. Той ще продължи да води и националния отбор на Германия.
Испанският треньор вече се намира в Болоня, където е започнал да анализира състава на отбора и да планира подготовката за новия сезон.
Виртус Болоня завърши на разочароващото 17-о място редовния сезон в Евролигата през 2025/26, като записа 14 победи и 24 загуби.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago