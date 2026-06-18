Алекс Мумбру поема Виртус Болоня

Испанският специалист Алекс Мумбру поема треньорския пост във Виртус Болоня. Според журналиста Алесандро Луиджи Маджи, той е подписал двугодишен договор с италианския гранд, като заплатата му ще бъде 850 000 евро на сезон.

За последно Мумбру беше начело на Валенсия в периода 2022-2024 г. Той ще продължи да води и националния отбор на Германия.

🚨 Alex Mumbrù signed with Virtus Bologna on Tuesday evening. The Spanish coach will also continue in his role with the German national team.



The contract is for two years, with a salary of 850,000 euros. pic.twitter.com/DvAMHsSNbc — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 18, 2026

Испанският треньор вече се намира в Болоня, където е започнал да анализира състава на отбора и да планира подготовката за новия сезон.

Виртус Болоня завърши на разочароващото 17-о място редовния сезон в Евролигата през 2025/26, като записа 14 победи и 24 загуби.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago