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Алекс Мумбру поема Виртус Болоня

  • 18 юни 2026 | 11:06
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Алекс Мумбру поема Виртус Болоня

Испанският специалист Алекс Мумбру поема треньорския пост във Виртус Болоня. Според журналиста Алесандро Луиджи Маджи, той е подписал двугодишен договор с италианския гранд, като заплатата му ще бъде 850 000 евро на сезон.

За последно Мумбру беше начело на Валенсия в периода 2022-2024 г. Той ще продължи да води и националния отбор на Германия.

Испанският треньор вече се намира в Болоня, където е започнал да анализира състава на отбора и да планира подготовката за новия сезон.

Виртус Болоня завърши на разочароващото 17-о място редовния сезон в Евролигата през 2025/26, като записа 14 победи и 24 загуби.

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Снимки: Imago

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