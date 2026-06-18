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  3. От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

От ЮАР ще обжалват тежкото наказание на единия от изгонените срещу Мексико

  • 18 юни 2026 | 10:41
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Футболната федерация на Република Южна Африка ще обжалва наказанието от три мача на Темба Зуане на Световното първенство, съобщава селекционерът Хуго Броос. Той заяви, че решението е несправедливо и трябва да бъде прегледано от комисиите на ФИФА. "Това наказание е твърде, твърде, твърде голямо. Особено след като прегледах отново вчерашната ситуация с Лионел Меси. Не го одобрявам. Даже се ядосвам", заяви Броос. Зуане бе изгонен след преглед със системата ВАР, след като извърши нарушение срещу мексиканеца Роберто Алварадо при борба за позициониране. ЮАР загуби мача на откриването на Световното първенство с 0:2.

Единият от изгонените на ЮАР в мача на откриването изгоря за три срещи
Единият от изгонените на ЮАР в мача на откриването изгоря за три срещи
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Снимки: Gettyimages

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