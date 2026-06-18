Партизан пред договор с играч на Париж

Партизан продължава с преструктурирането на състава си за следващия сезон. Според информация на BasketNews, сръбският гранд е в заключителна фаза на преговорите с 30-годишния американски баскетболист Дерек Уилис. Новината беше съобщена първо от Никола Стойкович от Mozzart Sport.

Високият 205 сантиметра играч идва в Белград от Париж, където през изминалия сезон записа средно по 5.8 точки, 3.9 борби и 1.2 асистенции, постигайки коефициент на полезно действие 8 за 16 минути средно на мач в Евролигата.

Той демонстрира ефективна стрелба от 55% за две точки и 37% от зоната за три точки, показвайки способността си да разтегля играта, което го превърна в атрактивна опция на пазара в Евролигата.

Уилис имаше няколко забележителни представяния през сезона. В един от най-силните си мачове той избухна с 22 точки и 7 борби, включително 3 в нападение, при стрелба 4 от 5 от тройката при победата срещу Дубай. В края на редовния сезон той отбеляза 16 точки срещу Олимпия Милано и записа 15 точки и 5 асистенции срещу Валенсия.

Според разширената статистика на BasketNews, Уилис е имал едно от най-големите положителни влияния върху играта на парижани.

С Уилис на паркета, френският тим е надигравал съперниците си с 5.5 точки на 100 притежания. Освен това той е допринесъл за третия най-добър офанзивен рейтинг на отбора, като тимът е отбелязвал с около три точки повече на 100 притежания, когато той е бил в игра.

Уилис беше също толкова ефективен и във френското първенство, където записа средно по 7.6 точки, 4.8 борби, 1.2 асистенции и 0.8 откраднати топки за по-малко от 19 минути на мач, като същевременно стреляше с впечатляващите 65% за две точки и 43% от далечно разстояние.

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Снимки: Imago