Насрочиха старта и контроли на новакът ФК Септември (Драгоево)

ФК Септември 1923 (с.Драгоево, Област Шумен) ще играе в Североизточната Трета лига през новия сезон. На 14 юли, отборът ще започне подготовката си. Тренировъчният процес ще се провежда на Национална спортна база Спортпалас в к.к. Златни Пясъци - град Варна. В хода му, ще се играят приятелски срещи. Седмица преди старта на първенството, Септември (Драгоево) ще излезе за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Черноломец (Попово) – Септември (Драгоево)

25 юли: Септември (Драгоево) – търси се съперник

1 август: Септември (Драгоево) – Устрем (Дончево)

8 август: Септември (Драгоево) – Олимпик (Варна)

15 август, купа АФЛ: Септември (Драгоево) – жребий ще определи съперника

Снимка: ФК Септември 1923, с. Драгоево - фейсбук

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