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Григор Димитров в битка за място на полуфиналите в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 09:30
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Григор Димитров в битка за място на полуфиналите в Дъблин

Григор Димитров излиза днес на корта за третия си мач на турнира на трева от сериите “Чаланджър” на АТР в Дъблин. След две убедителни победи най-добрият български тенисист ще се изправи срещу поставения под №3 в схемата Кириан Жаке от Франция. Мачът им ще открие програмата на корт №1 за деня и ще започне в 13:00 часа наше време.

35-годишният Димитров вече е побеждавал 10 години по-младия от него Жаке. Двамата се срещнаха в първия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2024 година, когато Григор спечели с 6:3, 6:4, 6:2. Предстоящият дуел обаче ще бъде първият им сблъсък на трева.

Григор Димитров достигна до четвъртфиналите в Дъблин след успехи срещу Крис Родеш с 6:3, 6:4 и Конър Ганън с 6:2, 6:3.

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

145-ият в света Жаке от своя страна си осигури място в топ 8 след чиста победа на старта и 6:4, 2:0 отказване на Меес Ротгеринг във втори кръг.

Победителят от мача между Григор Димитров и Кириан Жаке ще играе в битка за финала с по-добрия измежду Хенри Сърл от Великобритания и Алекси Галарно от Канада.

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