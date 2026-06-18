Шест контроли за ФК Ямбол

Едноименният тим на град Ямбол ще изиграе шест приятелски срещи до началото на предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането на всички двубои. Селекцията на Николай Жечев ще започне подготовката си на 29 юни в 18:00 часа. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база.

Програмата за контролите:

11 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Крумовград

15 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Черноморец (Бургас)

18 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Созопол (Созопол)

22 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Нефтохимик (Бургас)

25 юли: ФК Ямбол (Ямбол) - Розова долина (Казанлък)

29 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Загорец (Нова Загора)

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