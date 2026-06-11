ФК Ямбол договори контроли, иска още

Едноименният тим на град Ямбол започва на 29 юни подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му се планира, селекцията на Николай Жечев да изиграе шест приятелски срещи. Четири вече са договорени. За другите две се търсят съперници. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането на всички двубои.

Програмата за контролите:

15 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Черноморец (Бургас)

18 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Созопол (Созопол)

22 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – Нефтохимик (Бургас)

25 юли: ФК Ямбол (Ямбол) - Розова долина (Казанлък)

29 юли: ФК Ямбол (Ямбол) – търси съперник

1 август: ФК Ямбол (Ямбол) – търси съперник

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