Ливърпул ще измъкне Муньос под носа на Нюкасъл

В Ливърпул успешно са завършили преговорите и са сключили сделка за подписа на 22-годишното испанско крило Виктор Муньос от Осасуна. Информацията идва от реномирания спортен журналист Фабрицио Романо, който я публикува новината на страницата си в социалните мрежи.
Според източника мърсисайдците са сключили сделката неочаквано, въпреки че от Нюкасъл са били на финалната права от привличането на младия талант.
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„Червените“ са постигнали устно споразумение за условията на договора с Муньос и също така ще активират неговата клауза за откупуване от 40 млн евро.
Муньос е продукт на системата на Реал Мадрид. Миналия сезон той изигра 36 мача за Осасуна, отбелязвайки 7 гола, към които добави и 5 асистенции.
Крилото бе включено в състава на Испания за Мондиал 2026. Според Transfermarkt стойността му възлиза на 30 млн евро. Настоящият му договор с Осасуна е до лятото на 2030 г.