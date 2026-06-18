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Ливърпул ще измъкне Муньос под носа на Нюкасъл

  • 18 юни 2026 | 07:45
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Ливърпул ще измъкне Муньос под носа на Нюкасъл

В Ливърпул успешно са завършили преговорите и са сключили сделка за подписа на 22-годишното испанско крило Виктор Муньос от Осасуна. Информацията идва от реномирания спортен журналист Фабрицио Романо, който я публикува новината на страницата си в социалните мрежи.

Според източника мърсисайдците са сключили сделката неочаквано, въпреки че от Нюкасъл са били на финалната права от привличането на младия талант.

Нюкасъл уреди Виктор Муньос на по-ниска цена от клаузата му, Реал ще получи половината
Нюкасъл уреди Виктор Муньос на по-ниска цена от клаузата му, Реал ще получи половината

„Червените“ са постигнали устно споразумение за условията на договора с Муньос и също така ще активират неговата клауза за откупуване от 40 млн евро.

Муньос е продукт на системата на Реал Мадрид. Миналия сезон той изигра 36 мача за Осасуна, отбелязвайки 7 гола, към които добави и 5 асистенции.

Крилото бе включено в състава на Испания за Мондиал 2026. Според Transfermarkt стойността му възлиза на 30 млн евро. Настоящият му договор с Осасуна е до лятото на 2030 г.

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