Основен спонсор на Евролигата откри игрище в Каунас

Програмата „One Team“ на най-престижния европейски баскетболен турнир Евролига и неговият генерален партньор BKT в сътрудничество с литовския гранд Жалгирис, откриха баскетболно игрище в жилищния квартал Силайняй на град Каунас, където е седалището на клуба.

Жилищният район Силайняй е един от най-гъсто населените квартали на Каунас. Чрез обновяването на това пространство проектът имаше за цел да осигури модерно и приветливо място за местните младежи и хора, изложени на риск от социално изключване.

One Team е програмата за социална отговорност на баскетболната Евролига. От 2012 г. One Team работи в цяла Европа, за да подкрепя хора, изправени пред социални предизвикателства, използвайки баскетбола като инструмент за личностно израстване и приобщаване.

Церемонията отбеляза последната глава от проекта One Team–BKT Legacy, който се погрижи за реновирането на игрища в други баскетболни седалища като Истанбул, Атина, Берлин и Бадалона с цел създаване на трайна, положителна промяна в местните общности в цяла Европа. Каунас като дом на една от най-страстните баскетболни култури на континента се превърна в естествена дестинация на последвалите дейности от проекта.

Откриването на игрището в литовския град бе белязано от официална церемония с прерязване на лента и речи на всички присъстващите лица, представляващи страните от проекта.

A place where the next generation can play, learn, and grow together, our new court is finally here! 🏀



Proud to bring it to life with BKT Sport , @bczalgiris & @OTEuroleague 🔥



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Photos from a new court brought to life 🫴#WeAreAllOneTeam… pic.twitter.com/535XQeTiK5 — EuroLeague (@EuroLeague) June 17, 2026

“Каунас е един от най-големите баскетболни градове в Европа, така че е редно проектът "Наследство“ да се проведе тук. Горди сме, че подкрепяме общност, която е дала толкова много на този спорт, и се надяваме, че това игрище ще даде нещо в замяна – не само на играчите, които го използват, но и на всички в квартала”, каза Лусия Салмасо, управляващ директор на BKT Europe.

BKT, мултинационална компания, специализирана в производството на гуми за офроуд индустрията, е централен партньор на проекта One Team–BKT Legacy от 2021 г.

„Каунас има специално място в европейския баскетбол и има специално място в историята на One Team. „Този ​​корт е символ на това, което представлява програмата – да се използва силата на спорта, за да се постигне реална промяна в живота на хората. Благодарни сме на BKT, на Жалгирис и на всички в тази общност, които направиха това възможно“, каза Феран Нейра, друг от присъстващите директори на BKT Europe.

Реновираният корт е от специално значение за града: дизайнът му включва силуета на литовската баскетболна легенда Арвидас Сабонис, който присъства на церемонията заедно със заместник-кмета на община Каунас - Мантас Юргутис, Паулюс Мотеюнас, директор на Жалгирис и звездата на отбора Ажуолас Тубелис.

„Баскетболът винаги е бил сърцето на Каунас, а този терен е за младите хора, които ще го поддържат в ритъм. Специално е да видя силуета си тук, но най-важното е, че това пространство дава на следващото поколение място за игра, за растеж и за принадлежност“, каза Сабонис.

A new court for the future generation 🫴 pic.twitter.com/OveOOWmq4u — EuroLeague (@EuroLeague) June 17, 2026

„Мисля, че децата просто се нуждаят от пространство и възможност да се забавляват, да растат и да се развиват. Игрище като това им дава всичко това и показва, че можем да подкрепяме както нещата извън игрището, така и нещата, които правим на него“, каза Тубелис.

„Силайняй е квартал с голямо сърце и този корт отразява това. Горди сме, че подкрепяме инициативи, които инвестират в нашите общности и дават на младите хора пространствата, които заслужават. Баскетболът е част от това, което сме ние в Каунас, а проекти като този помагат да се гарантира, че това ще остане така“, каза Мантас Юргутис.

За завършек на откриването се проведе специална сесия на корта One Team, където спортисти от Литовския комитет за специални олимпийски игри участваха в инклузивни баскетболни упражнения и игри редом със звездите, изпитвайки от първа ръка силата на екипната работа и спортсменството.

СНИМКА: uroleaguebasketball.net

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