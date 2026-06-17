Тайланд с драматична загуба от Украйна преди мача с България

Волейболистките от националния отбор на Тайланд продължават да са без победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Тайландките отстъпиха много драматично на дебютанта Украйна с 2:3 (23:25, 25:19, 26:28, 25:22, 10:15) в първия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, на който са домакини, игран този следобед пред над 5000 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

България бе равностойна на Полша в два гейма

Азиатският тим остава на предпоследното 17-о място в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара без успех до момента, но с 3 спечелени точки. Украйна е с 2 победи, 3 загуби и 5 точки в актива си. Утре (18 юни) Тайланд ще играе с България, която по-рано днес загуби от Полша с 0:3 гейма, докато украинките ще излязат срещу "Дружина полска". Срещите са съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Най-резултатна за Украйна стана Валерия Нуда с 18 точки (2 блока), а Свитлана Дорсман (5 блока!) и Виктория Данчак (1 блок) добавиха по 14 точки за победата.

За тима на Тайланд Пимпичая Кокрам (2 аса) и Айчарапорн Конгьот (2 блока и 1 ас) реализираха 21 и 20 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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