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Александър Везенков заслужи още едно отличие

  • 17 юни 2026 | 16:35
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Александър Везенков заслужи още едно отличие

Българският национал Александър Везенков получи приза за най-полезен играч на Асоциацията на баскетболистите от Евролигата (EuroLeague Players Association), която обяви носителите на наградите си „Избор на играчите“ за 2026 година.

От ЕРА отличават индивидуалните постижения на играчите за сезон 2025/2026 чрез гласуване, провеждането изключително сред самите спортисти.

Везенков заслужи голямата награда за най-ценен играч. Баскетболистът на гръцкия Олимпиакос събра 34% от гласовете на колегите си, което отразява неговата изключителна ефективност и огромно влияние върху цялостния успех на отбора му. 30-годишният състезател беше обявен и за най-полезен играч за сезона от Евролигата за втори път в кариерата си по пътя към първата си титла в престижната надпревара.

Валтер Таварес беше избран за най-добър защитник на лигата, след като получи 30,3% от общия вот, а съотборникът му от Реал Мадрид Марио Хезоня спечели при за ключов играч, осигурявайки си 32,3% от гласовете с безстрашните си изпълнения и способността да се справя отлично в най-решаващите и напрегнати моменти.

Сред някои от останалите призьори бяха грузинският баскетболист Торнике Шенгелия с наградата за най-уважаван играч и още един баскетболист на Олимпиакос Томас Уолкъп с отличието за феърплей.

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