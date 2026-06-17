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  3. Джокович танцува "Бангаранга" с Дара

Джокович танцува "Бангаранга" с Дара

  • 17 юни 2026 | 15:29
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Джокович танцува "Бангаранга" с Дара

Наскоро Новак Джокович стана част от “Бангаранга манията”, след като се включи в популярното Тик Ток предизвикателство около хита на българската победителка в “Евровизия” Дара. Преди началото на “Ролан Гарос” рекордьорът по титли от Големия шлем засне видео заедно със своята дъщеря Тара, с която танцуваха и се забавляваха под звуците на песента.

Клипът бързо се превърна в хит в социалните мрежи, но сега Новак може да се похвали и с продължение. В него вече участва и самата Дара. Певицата разкри във Фейсбук, че съдбата случайно ги е срещнала.

“Какъв малък свят. Когато съдбата говори, ти слушаш... а вие правите Бангаранга. Вчера случайно срещнах Новак, докато вечерях - най-неочакваната среща, но някак си ми се струва, че трябва да се случи”, написа Дара в социалната мрежа.

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