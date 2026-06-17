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  3. България с петима участници на “Усти над Лабем“

България с петима участници на “Усти над Лабем“

  • 17 юни 2026 | 15:22
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България с петима участници на “Усти над Лабем“

България ще бъде представена от петима боксьори на силния международен турнир “Усти над Лабем“. На ринга в Чехия ще видим капитана на националния ни отбор за мъже Ергюнал Себахтин (50 кг), Сами Халил (75 кг), Семион Болдирев (85 кг), Роселин Бачевски (90 кг) и Йордан Морехон (+90 кг).

Първи на ринга от националите ни ще се качи Сами Халил. Той ще боксира днес в късния следобед срещу германеца Тимон Вундерлих. Мачът трябва да се проведе около 19:00 часа.

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