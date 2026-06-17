Александър Асенов стана шампион на 200 метра, бронз за Светослав Богданов в спортното ходене на Световното в София

България спечели още два медала в турнира по лека атлетика на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София. Александър Асенов стана световен шампион в спринта на 200 метра с 23.02 секунди, оставайки на две стотни от световни рекорд. Българинът завършва шампионата с три титли (в трибоя, на скок дължина и на 200 метра) и едно сребро на 100 метра.

Второто отличие днес донесе Светослав Богданов, който се нареди трети на 3000 метра спортно ходене с 24:28.90 минути. За него това е втори медал след бронза на 1500 метра спортно ходене в първия ден на първенството.

На 3000 метра Цветелин Бочев е шести с 26:35.68 минути, а Боян Вандов седми с 26:36.78.

Шампион в дисциплината стана Махмут Кутсал (Турция) с нов световен рекорд от 22:38.19 минути.

Българските състезатели приключват надпреварата по лека атлетика с шест медала - три златни, един сребърен и два бронзови.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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