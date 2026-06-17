След близо 8-годишно прекъсване мотополигон "Горна Росица" отново ще приеме европейския елит

Мотополигон "Горна Росица" край Севлиево ще приеме този уикенд едни от най-добрите европейски състезатели в класовете ЕМХ65 и ЕМХ85.

Трасето ще бъде домакин на полуфиналите в Европейския шампионат по мотокрос в двата класа, а паралелно с това ще се проведе и Международната купа в клас Open.

Общо над 120 състезатели от 17 страни ще застанат на старта в Севлиево, а организаторите от Българска федерация мотоциклетизъм и кметът на града д-р Иван Иванов увериха, че трасето е подготвено перфектно и е напълно готово да приеме състезание от подобен ранг за пръв път от близо осем години.

"От доста време не сме били домакин на такъв голям спортен форум. Подготовката вече завършва и премина в рамките на предвидимото. Трасето е перфектно подготвено, благодарение на усилията на Българска федерация мотоциклетизъм и общината. Подготовили сме мотополигон "Горна Росица" за едно перфектно състезание", каза Иванов.

Членът на Управителния съвет на федерацията Джанмарко Сантучи допълни, че към младите български мотициклетисти има високи очаквания заради добрите им резултати през последната година.

"Работата на мотополигона върви доста добре. По трасето има много големи подобрения като ифраструктура. С почетния председател на БФМ Богдан Николов мечтаем да върнем и Световния шампионат, но за тази цел ще ни трябва и помощта на държавата. Само с нашите усилия и тези на общината това няма как да се случи. В момента имаме няколко деца, които постигат много добри резултати при 65- и 85-кубиковите мотори. Имаме високи очаквания към тях заради резултатите им от миналата година. Искаме да върнем малките таланти от България на високо ниво в Европа, а защо не и в световния шампионат. След по-малко от месец в Чехия - на 5 юли, те ще имат участие в световния шампионат. Мисля, че нашите състезатели имат възможност да се класират и за финалите на Европейския шампионат, които са отново в Чехия в края на юли, но за тази цел трябва да се представят добре на полуфиналите този уикенд в България. Предстои едно доста натоварено лято за българските мотоциклетисти", заяви Сантучи.

"Искам да се представя силно на детския световен шампионат и се надявам това да е така. Две години бях оставил състезанията на заден план, но вече се чувствам много добре на мотора. Вече тренирам със 125-кубиков мотор. Той е по-различен, но засега всичко е наред", коментира Дани Цанков, който този уикенд ще кара в клас Open.

В клас ЕМХ65 на старт ще застанат 42-ма пилоти, като сред тях ще бъдат и българите Николай Павлов, Иван Тунтев, Радостин Присадов, Виктор Иванов, Георги Илиев и Никола Андреев. В по-горния клас ЕМХ85 ще има 50 състезатели, сред които Симеон Шаварски, Кристиян Андреев и Велислав Ковачев. В събота са тренировките и квалификациите, а откриването на състезанието е в неделя в 9:30 часа.

"Късмет на момчетата. Очакваме победи от тях", заяви президентът на Българската федерация по мотоциклетизъм Атанас Траков.

Той отчете завишен ръст към някои от дисциплините в моторните спортове и изрази надежда, че с подобряването на условията и изграждането на нови трасета техният брой ще се увеличи още в близките години.

"Щастлив съм, че в ендуро, като едно от по-масовите дисциплини, миналата година имахме издадени между 600 и 700 лиценза. Това е с около 200-300 лиценза повече, отколкото когато аз станах президент. Мотокросът и пистата са по-скъпи и по-трудни дисциплини, но се надявам, че с изграждането на новата писта А1 край Самоков ще има увеличаване на интереса и към тях. Този моторпарк е на световно ниво и смея да твърдя, че на много места няма такива. Смятам, че имаме условията да развиваме нашия спорт така, както го правят в цяла Европа", каза още Траков.

снимки: Фейсбук

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