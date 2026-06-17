България излиза срещу Полша във втората седмица от VNL

Волейболистките от женския национален отбор на България стартират участието си във втората седмица от Лигата на нациите.

Воденият от Марчело Абонданца тим излиза срещу Полша в първия си мач в Банкок (Тайланд). Двубоят е днес (17 юни) от 13:00 часа.

"Лъвиците" заемат 16-а позиция във временното класиране, след като записаха една победа и три загуби в първата седмица на най-комерсиалната надпревара.

Волейболистките пристигнаха в Тайланд за втория турнир от VNL

България отстъпи на Италия с 0:3 гейма на старта. Последва победа над Доминиканската република с 3:0, а след това загубихме от домакина на група 2 на турнира Бразилия с 0:3.

Срещу Турция взехме само гейм и не успяхме да се преборим за повече.

От своя страна, "Дружина полска" завърши първия уикенд на седма позиция - след три победи и една загуба и 7 точки.

Момичетата на Стефано Лаварини победи в 5 гейма Белгия, след което надигра Чехия с 3:0. Третият успех - над Сърбия - с 3:2 гейма, не дойде лесно.

Победната серия бе прекъсната от тима на Китай след резултат 1:3 гейма.

В Банкок, освен "червено-белите", нашите момичета ще срещнат домакините от Тайланд, Канада и Украйна. Срещите са съответно на 18, 19 и 21 юни.

Полякините излизат срещу Украйна, Нидерландия и Канада - на 18, 20 и 21 юни.

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