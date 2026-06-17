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България излиза срещу Полша във втората седмица от VNL

  • 17 юни 2026 | 11:30
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Волейболистките от женския национален отбор на България стартират участието си във втората седмица от Лигата на нациите.

Воденият от Марчело Абонданца тим излиза срещу Полша в първия си мач в Банкок (Тайланд). Двубоят е днес (17 юни) от 13:00 часа.

"Лъвиците" заемат 16-а позиция във временното класиране, след като записаха една победа и три загуби в първата седмица на най-комерсиалната надпревара.

Волейболистките пристигнаха в Тайланд за втория турнир от VNL
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България отстъпи на Италия с 0:3 гейма на старта. Последва победа над Доминиканската република с 3:0, а след това загубихме от домакина на група 2 на турнира Бразилия с 0:3.

Срещу Турция взехме само гейм и не успяхме да се преборим за повече.

От своя страна, "Дружина полска" завърши първия уикенд на седма позиция - след три победи и една загуба и 7 точки.

Момичетата на Стефано Лаварини победи в 5 гейма Белгия, след което надигра Чехия с 3:0. Третият успех - над Сърбия - с 3:2 гейма, не дойде лесно.

Победната серия бе прекъсната от тима на Китай след резултат 1:3 гейма.

В Банкок, освен "червено-белите", нашите момичета ще срещнат домакините от Тайланд, Канада и Украйна. Срещите са съответно на 18, 19 и 21 юни.

Полякините излизат срещу Украйна, Нидерландия и Канада - на 18, 20 и 21 юни.

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