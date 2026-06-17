Григор Димитров отново на корта днес

Григор Димитров отново излиза на корта днес за мача си от втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър 75" на трева в Дъблин.
Поставеният под №8 българин ще се изправи срещу представителя на домакините Конър Ганън, който участва с "уайлд кард". 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в ранглистата, а на старта вчера записа изненадваща победа срещу бившия играч от Топ 20 Бърнард Томич (Австралия) с 6:7(4), 6:4, 7:6(1).
Григор от своя страна сложи край на негативната си серия от седем поредни загуби, след като се наложи с 6:3, 6:4 срещу Крис Родеш от Люксембург.
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин
Двубоят Григор Димитров - Конър Ганън е втори в програмата на централния корт в Дъблин, която започва в 13:00 часа наше време. Победителят от мача ще се изправи на четвъртфиналите срещу по-добрия измежду Мейс Ротхеринг (Холандия) и третия в схемата Кириан Жаке (Франция).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google