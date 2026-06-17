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Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

  • 17 юни 2026 | 09:02
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Радослав Росенов e на четвъртфинал на Световната купа в Китай

Радослав Росенов започна с победа участието на Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. Рано тази сутрин бронзовият медалист от световното първенство в Ливърпул в категория до 60 килограма спечели с 3:2 точки срещу представителя на Монголия Лунда Гантумур, който е сребърен медалист от финалите на Световната купа през миналата година.

На четвъртфиналите Росенов ще се изправи срещу японеца Шинсуке Китамото, който победи Цинлин Чен с 4:1. Боксьорът от страната на изгряващото слънце също като Росенов спечели бронз на шампионата на планетата през 2025 г.

Двамата вървяха в два различни потока на схемата. Китамото стигна до полуфиналите, където загуби с единодушно съдийско решение (0:5) от бъдещия златен медалист Абдумалик Халоков от Узбекистан, а Росенов отпадна след оспорван мач с неединодушно решение (1:4) срещу бразилеца Луиз Габриел Оливейра.

Вчера поражения на старта допуснаха Златислава Чуканова (51 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг)

На ринга в Гуейян за Световната купа ще видим още един български боксьор. Световният вицешампион Рами Киуан (75 кг) се включва директно от четвъртфиналите и ще боксира на 19 юни с Тимур Нурсеитов (Казахстан), който победи Тадж О`Донъл (Ирландия) с 3:2.

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