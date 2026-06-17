Гана излиза за чиста победа над Панама

Аутсайдерите в кошмарна група с Англия и Хърватия се изправят един срещу друг с мисъл единствено за задължителна победа, която би дала шанс за класиране напред. Става дума за отборите на Панама и Гана, които днес ще играят своя първи мач на Мондиала.

Футболистите на Гана проведоха последната си тренировка, която трябваше да изчисти тактическите детайли преди този мач. Тимът от не успя да се класира за последното издание от турнира Купа на африканските нации, но Гана се доби право за участие на това Световно първенство, като оглави групата си пред Мадагаскар и Мали, спечелвайки осем от 10 мача.

Което пък осигури петото участие на „Черните звезди“ на Мондиал - всички през 21-ви век - и разпали мечтите да те повторят най-доброто си представяне до четвъртфиналите през 2010 година.

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