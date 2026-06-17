Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АВСТРИЯ - ЙОРДАНИЯ
  1. Световно първенство
  2. Гана
  3. Гана излиза за чиста победа над Панама

Гана излиза за чиста победа над Панама

  • 17 юни 2026 | 07:59
  • 378
  • 0

Аутсайдерите в кошмарна група с Англия и Хърватия се изправят един срещу друг с мисъл единствено за задължителна победа, която би дала шанс за класиране напред. Става дума за отборите на Панама и Гана, които днес ще играят своя първи мач на Мондиала.

Футболистите на Гана проведоха последната си тренировка, която трябваше да изчисти тактическите детайли преди този мач. Тимът от не успя да се класира за последното издание от турнира Купа на африканските нации, но Гана се доби право за участие на това Световно първенство, като оглави групата си пред Мадагаскар и Мали, спечелвайки осем от 10 мача.

Което пък осигури петото участие на „Черните звезди“ на Мондиал - всички през 21-ви век - и разпали мечтите да те повторят най-доброто си представяне до четвъртфиналите през 2010 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 71537
  • 98
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

  • 17 юни 2026 | 03:01
  • 49778
  • 61
Вратарят на Сенегал: Срещу такива отбори не трябва да оставяш нищо на случайността

Вратарят на Сенегал: Срещу такива отбори не трябва да оставяш нищо на случайността

  • 17 юни 2026 | 02:07
  • 1380
  • 0
Жиру към Мбапе: Радвам се, че успя

Жиру към Мбапе: Радвам се, че успя

  • 17 юни 2026 | 01:37
  • 1892
  • 0
Леверкузен уреди една от звездите на Лион

Леверкузен уреди една от звездите на Лион

  • 17 юни 2026 | 01:10
  • 2247
  • 0
Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам на критиците, а за да помогна за спечелването на световната титла

Мбапе: Не играя, за да си отмъщавам на критиците, а за да помогна за спечелването на световната титла

  • 17 юни 2026 | 00:48
  • 1700
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Австрия 2:1 Йордания, 10 минути добавено време (гледайте на живо)

Австрия 2:1 Йордания, 10 минути добавено време (гледайте на живо)

  • 17 юни 2026 | 08:08
  • 19855
  • 14
Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 71537
  • 98
Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

  • 17 юни 2026 | 00:07
  • 64769
  • 169
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

  • 17 юни 2026 | 03:01
  • 49778
  • 61
Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 81133
  • 293
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 52919
  • 201