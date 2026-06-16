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  3. Официално: Иван Иванов ще играе в квалификациите при мъжете на "Уимбълдън"

Официално: Иван Иванов ще играе в квалификациите при мъжете на "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 15:14
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Официално: Иван Иванов ще играе в квалификациите при мъжете на "Уимбълдън"

17-годишният Иван Иванов ще играе в квалификациите при мъжете на Уимбълдън. Това стана ясно официално днес, след като организаторите обявиха дългоочаквания списък с имената на тенисистите, на които се предоставят “уайлд кард”. Съгласно него първата ракета на България Григор Димитров получава място в основната схема, а младият български талант ще има възможност да играе в пресявките.

Новината не е изненадваща, тъй като домакините още миналата година обявиха, че шампионът в юношеския турнир ще получи покана за мъжките квалификации през 2026 година. През 2025-та Иван Иванов направи шампионски дубъл в турнирите от Големия шлем, като вдигна трофеите на Уимбълдън и US Open - успехи, благодарение на които той завърши миналия сезон на първо място в световната ранглиста за юноши.

За Иванов това ще бъде първо участие на “мейджър” турнир при мъжете.

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