Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Чехия

Седем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон за мъже и жени в Чешке Будейовице (Чехия), който ще се проведе от 18 до 21 юни.

В тима са включени Илиян Стойнов, Цветомир Стоянов, Станимир Терзиев, Христомира Поповска, Гергана Павлова, Таня Иванова и Рая Пашова, които ще играят на единично и на двойки.

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Квалификациите започват на 18 юни и от тя ще започнат Станимир Терзиев, Таня Иванова и смесената двойка Илиян Стойнов/Христомира Поповска. Останалите българи ще играят в основната схема.

В турнира са заявени близо 250 състезатели.

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