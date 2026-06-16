Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дани Цанков ще участва на Световното по мотокрос за юноши

Дани Цанков ще участва на Световното по мотокрос за юноши

  • 16 юни 2026 | 19:57
  • 213
  • 0
Дани Цанков ще участва на Световното по мотокрос за юноши

Българският талант в мотоциклетния спорт Дани Цанков ще участва на предстоящото Световно първенство по мотокрос за юноши, което ще се проведе на 4 и 5 юли в Жинин, Чехия.

Перничанинът ще представя България в клас до 125 кубически сантиметра на най- престижния младежки форум в този спорт. Младият състезател продължава усилената си подготовка и тренира ежедневно, за да бъде в оптимална форма за шампионата. Тазгодишното издание се очаква да бъде рекордно по брой участници, като в клас до 125 кубически сантиметра ще стартират близо 100 пилоти от 39 държави.

Добрата форма на Дани Ценков бе затвърдена и през изминалия уикенд на домашното му трасе в Перник. Той записа две убедителни победи в клас MX2 и зарадва многобройната публика, която изпълни трасето над квартал Мошино. Ценков беше безапелационен и в двата манша, като заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Отличното състояние на трасето и добрата организация на състезанието също направиха силно впечатление на състезатели, отбори и любители на мотокроса, които посетиха надпреварата в Перник.

Очаква се тази сряда Българската федерация по мотоциклетизъм да обяви и останалите български състезатели, които ще представят страната ни на Световното първенство по мотокрос за юноши в Жинин, Чехия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Ланс Строл остава оптимист за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1

Ланс Строл остава оптимист за бъдещето на Астън Мартин във Формула 1

  • 16 юни 2026 | 15:23
  • 878
  • 0
Монтоя прогнозира наказания за Мерцедес по-късно през сезона

Монтоя прогнозира наказания за Мерцедес по-късно през сезона

  • 16 юни 2026 | 15:07
  • 1399
  • 1
Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1

Хамилтън е 6-ят пилот с победи за двата най-успешни отбора във Формула 1

  • 16 юни 2026 | 14:40
  • 3107
  • 0
Исак Хаджар: Трябва да подобрим стартовете

Исак Хаджар: Трябва да подобрим стартовете

  • 16 юни 2026 | 14:06
  • 1005
  • 0
Васьор не смята, че Ферари са фаворити за титлите, въпреки доминацията в Барселона

Васьор не смята, че Ферари са фаворити за титлите, въпреки доминацията в Барселона

  • 16 юни 2026 | 13:45
  • 2624
  • 0
Никола Цолов след отнетия подиум: За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече

Никола Цолов след отнетия подиум: За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече

  • 16 юни 2026 | 13:09
  • 11381
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 52146
  • 177
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 33547
  • 115
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 32586
  • 15
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 2518
  • 0
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

  • 16 юни 2026 | 15:17
  • 20561
  • 6
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 6253
  • 10