Дани Цанков ще участва на Световното по мотокрос за юноши

Българският талант в мотоциклетния спорт Дани Цанков ще участва на предстоящото Световно първенство по мотокрос за юноши, което ще се проведе на 4 и 5 юли в Жинин, Чехия.

Перничанинът ще представя България в клас до 125 кубически сантиметра на най- престижния младежки форум в този спорт. Младият състезател продължава усилената си подготовка и тренира ежедневно, за да бъде в оптимална форма за шампионата. Тазгодишното издание се очаква да бъде рекордно по брой участници, като в клас до 125 кубически сантиметра ще стартират близо 100 пилоти от 39 държави.

Добрата форма на Дани Ценков бе затвърдена и през изминалия уикенд на домашното му трасе в Перник. Той записа две убедителни победи в клас MX2 и зарадва многобройната публика, която изпълни трасето над квартал Мошино. Ценков беше безапелационен и в двата манша, като заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Отличното състояние на трасето и добрата организация на състезанието също направиха силно впечатление на състезатели, отбори и любители на мотокроса, които посетиха надпреварата в Перник.

Очаква се тази сряда Българската федерация по мотоциклетизъм да обяви и останалите български състезатели, които ще представят страната ни на Световното първенство по мотокрос за юноши в Жинин, Чехия.

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