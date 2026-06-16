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  3. Нефтохимик събра 36 момичета на историческа първа тренировка

Нефтохимик събра 36 момичета на историческа първа тренировка

  • 16 юни 2026 | 19:42
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Нефтохимик събра 36 момичета на историческа първа тренировка

Президентът на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) Огнян Томов приветства 36 момичета на историческата първа тренировка на женското направление в клуба в зала "Коста Ганев" на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров".

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"Добър ден и здравейте, момичета! Вие сте първите, които ще сформират отбор в дамската част. Много се радвам, че има такъв интерес, радвам се, че ще бъдете част от нашия клуб, който е клуб с традиции, с много успехи. Искам да ви кажа, че в този клуб винаги се е държало на дисциплина и на организация", заяви президентът.

"Оттук насетне треньорът, който ще работи с вас – Иван Атанасов, той е човекът! Искам да проявите желание, в което не се съмнявам и, рано или късно, резултатите ще дойдат. Всички въпроси, които вие имате към треньора, те ще стигнат до мен. Аз се надявам да мога да взема най-правилното и точно решение, с което да ви бъда от полза. Още веднъж – добре дошли в Нефтохимик и се радвам заедно да постигнем много, много успехи! Успешен път!", каза Томов редом до треньора Атанасов, наставника на три възрастови формации на момчетата в клубната академия – Мартин Пенев, който от новия сезон ще е помощник на спортния директор и старши треньор Иван Станев в мъжкия тим, и административния директор Дионисий Гугушев.

"Изключително съм щастлив от големия интерес. На първата тренировка на женското направление на ВК Нефтохимик 2010 присъстваха 36 момичета, родени от 2016 до 2010 г. От утре те ще бъдат разделени на три групи според възрастта. Записванията продължават", заяви старши треньорът на женското направление Иван Атанасов.

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