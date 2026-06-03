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ВК Нефтохимик прави революционна стъпка, открива женско направление

  • 3 юни 2026 | 15:32
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ВК Нефтохимик 2010 прави революционна стъпка в своята клубна история и открива женско направление!   

Клубът от Бургас, който е шесткратен шампион на България и шесткратен носител на Купа България, а през настоящия сезон завърши като вицешампион на България, досега работеше изцяло само с мъжко направление. 

Като за начало ще се започне тренировъчен процес с деца от най-малките възрасти при момичетата, като постепенно ще се гради нагоре.

Първият треньор, който започва работа с момичета е Иван Атанасов. Той е юноша на ВК Нефтохимик и сега прави завръщане в родния клуб, вече от другата страна на мрежата. Идва от ВК Бургос (Бургас), където работеше с подрастващите, а през последните пет години клубът се утвърди на волейболната сцена и постигна множество успехи.

 

Стартът на тренировките за момичета е обявен за 15 юни. Ще се сформират групи до 14 и до 16 години.

“Време е за нещо съвсем ново в нашия клуб. Дошъл е момента да развиваме и момичета. Решението за тази историческа стъпка го взехме след световната титла на националния отбор за девойки под 19 години. Има огромен интерес към волейбола и смятам, че ВК Нефтохимик ще стане притегателен център за всички желаещи момичета да тренират любимия спорт“, коментира за BGvolleyball.com президентът на ВК Нефтохимик 2010 Огнян Томов.

Ето какво написаха от клуба за новото начинание:

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